VCRHyb64 — что это за программа и нужна ли она?

Приветствую друзья! Некоторые программы могут работать только при наличии библиотек Microsoft. В этих библиотеках уже есть функции, которые используют программы. И разумеется если библиотек на ПК нет — то софт работать не будет, я думаю вы хоть раз встречали ошибку, что ПО не может запуститься, потому что не хватает какой-то библиотеки (например msvcr100.dll). Это касается и игр. Чтобы исправить эту ситуацию — нужно установить набор библиотек.

VCRHyb64 — что это такое?

Автоматический установщик авторского набора библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable Package Hybrid, который необходим для работы многих программ и игр.

Данный пакет можно скачать с торрентов, но я настоятельно не рекомендую. Офф сайт — OSZone, оттуда и качайте.

VCRHyb64 — важные моменты

Способ интеграции — SVCPACK (T13), но можно ставить и на работающую систему. По поводу SVCPACK (T13) — как понимаю имеется ввиду использование файла svcpack.inf (тут еще инфа).

Запускать установку советую от имени администратора.

Во время установки производится поиск и удаление ранее установленных версий.

Если установленные версии Microsoft Visual C++ на вашем ПК не хотят удаляться — попробуйте использовать удалить вручную используя утилиту MicrosoftFixit.ProgramInstallUninstall или Windows Installer CleanUp Utility. Перед ручным удалением советую создать точку восстановления.

Судя по информации в интернете — установщик установит все версии Microsoft Visual C++, начиная от 2005 года и заканчивая 2017. Возможно что набор библиотек развивается и сегодня в него включены даже самые последние версии, то есть 2019/2020.

Сам установщик:

Цифра 64 в VCRHyb64 — просто разрядность. Windows у большинства стоит именно 64-разрядная, но может быть и 32-разрядная (тогда установщик бы назывался VCRHyb86.exe).

Когда библиотеки будут установлены, то в окне Программы и компоненты появится ПО Microsoft Visual C++ и версий может быть много:

Дело в том, что одному софту может требоваться версия одного года, а другому — уже другого года.

Установщик поддерживает ключи, некоторые из них:

С полным списком ключей можно ознакомиться на форуме OSZone.

Чтобы ключами было легко пользоваться — используйте утилиту MVC++ 2005-2017 (x86 & x64):

Скачать можно на форуме OSZone (в самом низу первого сообщения — VCRHybGuiSetup).

Заключение

VCRHyb64 — установщик всех версий Microsoft Visual C++ в автоматическом режиме. Полезная вещь — помогает сразу заранее избавиться от многих ошибок при запуске софта.

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Удачи.